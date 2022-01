Lenovo ha annunciato Lenovo Smart Clock Essential durante il CES 2022. Il nuovo orologio con Alexa integrata per uso privato per Smart Home, oltre ad essere comodo e pratico, crea l’atmosfera ideale in casa.

Il nuovo Lenovo Smart Clock Essential si adatta a qualsiasi ambiente ed è ricco di funzioni per essere sempre connessi. Potrai impostare allarmi, sveglie, promemoria e timer di ogni genere in pochi secondi. Basterà un comando vocale ad Alexa. Sarai anche in grado di ridurre i tempi d’acquisto su Amazon. Tutto diventerà più gestibile e funzionale. Anche le luci, le prese e tanto altro. Il display LED del dispositivo è abbastanza ampio da essere visualizzabile anche a distanza, da una stanza all’altra. Puoi posizionarlo sul comodino o renderlo parte del tuo arredo. Durante la notte non dovrai preoccuparti, è anche possibile ridurre la luminosità dello schermo.

Il dispositivo è disponibile in due colorazioni: Misty Blue e Clay Red, dai toni tenui e adatti a qualsiasi esigenza o arredo, dal più semplice al più particolare. L’orologio smart è anche avvolto da un tessuto morbido che lo rende ancor più elegante e versatile. L’aspetto più innovativo e interessante del design è la presenza di una porta USB per ricaricare il tuo smartphone senza aggiungere ulteriori prese. Anche ascoltare la musica sarà più semplice e immediato.

Personalizza il dispositivo in base al tuo stile partendo dal Lenovo Ambient Light Dock. Si può sfruttare come luce notturna o come luce soffusa regolabile in base alla stanza o in base al momento della giornata. Disponibili colori uniformi, dal blu al rosso ciliegia, o tonalità calde che ricordano il tramonto, persino una modalità arcobaleno. Per impostare i diversi set di colori ti basterà premere sulla parte superiore dell’orologio due volte per scorrere tra le diverse opzioni.

CES 2022: orologi e cornici intelligenti, i nuovi dispositivi pensati da Lenovo per la tua Smart Home

Oltre al nuovo orologio intelligente, Lenovo ha presentato ufficialmente anche le novità della nuova cornice interrativa, Lenovo Smart Frame.