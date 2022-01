Nuove offerte sono state rese disponibili in questi giorni da Bennet, per cercare a tutti i costi di avvicinare gli utenti ai negozi sparsi per il territorio, nell’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

Il periodo natalizio è stato decisamente ricco di offerte e di prezzi bassi, ma con gli ormai imminenti Saldi Invernali, i rivenditori di elettronica vogliono dare il meglio di sé, riducendo ancora una volta i prodotti più in voga del momento. Coloro che vorranno acquistare, devono comunque sapere che è previsto lo sconto solo in negozio, sarà obbligatorio recarsi fisicamente presso gli stessi.

Bennet: ecco le offerte che non dovete perdervi

Sconti assurdi vi attendono nei vari negozi Bennet, grazie al nuovo volantino l’azienda promette la possibilità di spendere veramente pochissimo, anche su modelli dalla qualità decisamente elevata. Un chiaro esempio può essere portato avanti con l’Apple iPhone 11, non è più recentissimo, lo ammettiamo, però pensare di spendere soli 549 euro, per l’acquisto di un modello comunque dalle ottime prestazioni generali, lo riteniamo un affare assoluto.

Volendo invece ridurre ancora la spesa, rientrando ad esempio sotto i 179 euro, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione un trittico rappresentato da Oppo A16, Galaxy A12, Vivo Y21 e Alcatel 1Q. Tutti i modelli indicati sono commercializzati alle condizioni espresse in precedenza, ovvero sono no brand con garanzia della durata di 2 anni, attivata dalla data di acquisto.