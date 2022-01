Mentre un altro anno si chiude sul calendario, la libreria di streaming di Amazon Prime Video sta per diventare un po’ più grande. La piattaforma di streaming si sta preparando per un solido inizio di un nuovo anno con l’aggiunta di dozzine di nuovi titoli per gennaio 2022. Il contenuto Prime Video includerà anche nuovi contenuti in arrivo su IMDb TV, che è disponibile gratuitamente senza bisogno di abbonamento Prime.

Tra i nuovi titoli diretti alla libreria Prime Video c’è The Tender Bar. Il film diretto da George Clooney è interpretato da Ben Affleck in un adattamento dell’omonimo libro di memorie del 2005 di J. R. Moehringer e racconta la vita di Moehringer che cresce a Long Island. Anche il dramma di Jason Katims As We See It è previsto in anteprima. Su IMDb TV, il catalogo dei contenuti vedrà anche (500) Days of Summer, Cattivissimo me e persino nuovi episodi di Judy Justice.

Amazon Prime Video : lista contenuti gennaio 2022