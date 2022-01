Molte persone per mezzo di WhatsApp sono esposte quotidianamente a messaggi truffaldini e non veritieri. Ad anni di distanza, sulla piattaforma di messaggistica istantanea continuano a circolare le famose catene ed i gruppi zeppi di spam e fake news. Negli ultimi mesi, le notizie fasulle di WhatsApp si sono concentrate maggiormente sul tema Covid e vaccini.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

Al netto di una campagna di vaccinazione con numeri via via più incoraggianti, su WhatsApp circolano ancora messaggi in cui si paventa il potenziale pericolo dell’immunizzazione con Pfizer. I malintenzionati della rete cercano di creare scetticismo tra gli indecisi del vaccino, screditando l’efficacia del farmaco contro le variante Delta ed Omicron, oltre che ad ipotizzare eventuali effetti collaterali a lungo termine per la somministrazione del siero anti Covid.

La comunità scientifica da tempo sta provando a smentire categoricamente le fake news della rete. In primo luogo, importanti pubblicazioni apparse su riviste mediche specializzate come New England Journal of Medicine e Lancet hanno accreditato l’ottima efficacia del farmaco contro la variante Delta. Al tempo stesso sempre le stesse riviste in diverse occasioni hanno smentito i messaggi di WhatsApp relativi ad effetti collaterali a lungo termine per il vaccino.

Non per confermare le fake news di WhatsApp, ma a causa degli scarsi dati in possesso della comunità scientifica, l’unico dubbio su Pfizer attualmente in corso è la sua efficacia contro la variante Omicron. In vista di una possibile mancata efficacia del farmaco contro la nuova mutazione del virus, la casa farmaceutica a breve presenterà una nuova versione “aggiornata” del suo siero proprio per garantire immunità anche con Omicron.