WhatsApp: come spiare qualsiasi utenti, il trucco shock fa impazzire tutti

WhatsApp avrebbe intrapreso già diversi anni fa una vera e propria crociata contro tutti i truffatori e le varie tipologie di inganni. Secondo quanto riportato infatti già da diverso tempo non è più possibile sfruttare quelle applicazioni di terze parti che è un tempo permettevano pratiche oltre la legge come ad esempio lo spionaggio o molto altro ancora.

Secondo quanto riportato però ci sarebbero degli escamotage utili per continuare a fare il doppio gioco, ovvero spiando le persone all’interno dei propri contatti di WhatsApp. Stando alle ultime ci sarebbe una nuova applicazione disponibile sul web che consentirebbe addirittura di conoscere i movimenti di una singola persona. Non stiamo dunque parlando di spionaggio allo stato puro, dal momento che non sarà possibile neanche in questo caso scoprire i contenuti delle chat altrui, ma solo dei movimenti.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile scoprire quando una persona entra o esce con notifica istantanea

Sarebbe davvero difficile immaginare di poter conoscere l’orario preciso di entrata su WhatsApp di un utente o magari l’orario preciso di uscita. In realtà tutto ciò è possibile grazie all’arrivo di una nuova piattaforma, la quale in realtà esiste già da diversi mesi. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione di terze parti che offre l’opportunità di spiare nei movimenti chiunque.

Basterà infatti scaricarla e selezionare le persone delle quali si vuole ricevere una notizia in merito all’entrata o all’uscita su WhatsApp. Riceverete dunque una notifica ogni qualvolta la persona che state spiando deciderà di connettersi o di uscire dalla celebre app.