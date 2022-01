Per tutti i clienti del noto operatore telefonico rosso è arrivata una nuova iniziativa davvero notevole. Vodafone, infatti, sta dando la possibilità di avere praticamente tutto illimitato, giga, minuti ed SMS per due mesi. Vediamo qui di seguito come.

Vodafone: ecco come avere tutto senza limiti per due mesi

Il noto operatore telefonico rosso propone sempre tante iniziative interessanti, ma quella delle ultime ore è davvero super. Come già accennato, infatti, tutti i clienti Vodafone potranno ottenere tutto illimitato per due mesi.

Per poterlo fare, i clienti interessati dovranno modificare il proprio metodo di pagamento delle offerte attive. Nello specifico, gli interessati dovranno recarsi presso un negozio fisico autorizzato e dovranno richiedere il cambio del metodo di pagamento. Successivamente, sarà necessario scegliere la modalità Smart Pay e la ricarica automatica.

Così facendo, verrà associato il metodo di pagamento o a una carta di credito o alla domiciliazione su un conto corrente. In questo modo, gli utenti potranno quindi attivare l’offerta Infinito per due mesi. Terminato il periodo, l’offerta sarà disattivata in automatico.

Con la promo Infinito gli utenti potranno quindi usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e giga illimitati per navigare in internet. Vi ricordiamo inoltre che l’operatore telefonico sta anche proponendo ad alcuni suoi ex clienti un’offerta molto interessante a 7 euro al mese. Stiamo parlando dell’offerta denominata Vodafone Special 50 Digital Edition, la quale permette agli utenti di utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti e 50 GB di traffico dati.