L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente prorogato le proprie offerte che partono da 2.99 euro al mese. Le offerte prorogate sono dedicate ai clienti con gravi disabilità motorie. Il portafoglio dedicato è rimasto comunque il medesimo.

Con questa nuova regolamentazione, valida in sostituzione della precedente delibera 46/17/CONS, le agevolazioni in materia vengono infatti estese anche a una nuova categoria di clienti disabili, ovvero coloro che hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Very Mobile ha prorogato le proprie offerte da 2.99 euro al mese

Le offerte agevolate per clienti con disabilità sono ancora le stesse, disponibili anche in precedenza per clienti con disabilità visive e uditive. La prima offerta è la Very 2,99 composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e in upload, al costo di 2,99 euro al mese.

Troviamo poi la Very 3.49 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e in upload, al costo di 3,49 euro al mese. Per entrambe le offerte sopra riportate, al costo di rinnovo mensile va sommato in fase di sottoscrizione il costo di attivazione una tantum pari a 5 euro, che comprende anche il costo della SIM. In questo modo, il prezzo iniziale complessivo risulta pari a 7,99 euro con Very 2,49 e 8,49 euro con Very 3,49.

A proposito del portafoglio agevolato, si specifica che la nuova delibera prevede anche che gli operatori scelgano almeno 3 offerte da proporre, con un costo scontato del 50%. Nello specifico, è stata stabilita una soglia di disponibilità di traffico dati, al momento pari a 50 Giga, per definire le tre fasce fra cui scegliere le 3 offerte da proporre: minore della soglia, maggiore della soglia e Giga illimitati.