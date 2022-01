Sul mercato sono disponibili tantissimi aspirapolveri, dalle prestazioni più o meno interessanti, ma difficilmente abbiamo mai visto un dispositivo del calibro di UWANT B100, uno spot cleaner, o meglio definito aspirapolvere da divano, dalle mille funzioni e dal prezzo veramente ridottissimo.

Immaginatevi una situazione tipo, il vostro animale domestico ha sporcato il divano con le briciole di un biscotto, o anche il gatto ha portato la sabbietta sullo stesso, ma non avete la possibilità di aspirare o di lavare, dato il timore di rovinarlo? in vostro aiuto accorrete UWANT B100, un piccolo aspirapolvere portatile in grado di salvarvi la vita in svariate occasioni.

Il dispositivo è davvero piccolissimo, raggiunge 39 x 39 x 41,30 centimetri, con un peso di soli 4,70 kg. Non integra una batteria, ma i produttori hanno giustamente pensato di aggiungere un cavo di circa 5 metri, per poterlo spostare a piacimento all’interno dell’abitazione. La sua funzione principale è di aspirare la sporcizia, con due livelli differenti ed una potenza massima di 12 KPa, ma grazie al serbatoio di 1800 ml, sarà anche possibile lavare.

UWANT B100: prestazioni top al giusto prezzo

Il sistema idraterà la superficie su cui state passando, per garantire una pulizia accurata e profonda, con operazioni di pulizia ed aspirazione simultanee, in modo da ottimizzare al massimo il tempo operativo. Il design autopulente brevettato, inoltre, evita odori sgradevoli causati dal deposito di batteri nella tubazione (della lunghezza di 1,5 metri, retrattile con la pressione di un pulsante sul corpo macchina).

La portabilità è estrema, essendo realizzato interamente in plastica è molto leggero, ma sopratutto la presenza di rotelline nella parte inferiore ne facilita chiaramente lo spostamento all’interno dell’abitazione. La rumorosità, infine, non è particolarmente elevata, con 65dB lo potrete utilizzare in ogni momento della giornata.

Il prodotto può essere acquistato a soli 177,21 euro su Banggood, una promozione in scadenza tra 26 giorni, con spedizione a 1,15 euro presso la vostra abitazione. Il magazzino di partenza è in Repubblica Ceca, essendo quindi all’interno dell’Unione Europea non si pagheranno spese doganali di alcun tipo. Se interessati all’acquisto, consigliamo di premere questo link diretto a Banggod. I primi 30 ordini, inoltre, prevedono un regalo speciale, un bluetooth speaker da 56,99 euro incluso nel prezzo!