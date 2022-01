Unieuro prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia nei suoi punti vendita, per l’occasione ha infatti deciso di lanciare una lunga serie di promozioni molto speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti per ogni possibile acquirente.

Spendere poco con Unieuro è davvero molto semplice, grazie sopratutto all’ampia disponibilità della campagna promozionale direttamente sul territorio nazionale; dovete sapere che gli acquisti possono essere effettuati sia da coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, che da tutti gli altri che decideranno di affidarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo presenta anche un aspetto più importante, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro.

Unieuro è incredibile: quanti sconti per gli utenti

Tantissimi utenti riescono a risparmiare sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia da Unieuro, il volantino raccoglie offerte speciali con prezzi inferiori ai 299 euro, per invogliare la maggior parte di noi ad optare per un nuovo smartphone.

Il modello che consigliamo quasi ad occhi chiusi è certamente il Realme GT Master Edition, un terminale dalle prestazioni veramente eccellenti, in vendita appunto a 299 euro, e caratterizzato da un design unico nel proprio genere. Le alternative sono indubbiamente rappresentate da Galaxy A52s o anche da Xiaomi Redmi 10, entrambi proposti a cifre inferiori rispetto alla precedente.

Nel volantino di Unieuro non mancano anche tantissime altre occasioni da non perdere, per questo motivo non vi dovete assolutamente fermare al nostro articolo, ma dovete collegarvi al sito ufficiale.