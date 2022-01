Il 2022 si apre all’insegna della convenienza anche per TIM. Il gestore italiano non vuole essere da meno ai suoi principali rivali nel campo della telefonia mobile ed ha pensato ad una serie di tariffe molto vantaggiose per i clienti che andranno a cambiare il loro operatore proprio nei primi giorni del nuovo anno. Tra le migliori ricaricabili sul mercato, spiccano senza dubbio le offerte Wonder.

TIM, le grandi offerte Wonder per il 2022

Le promozioni Wonder rappresentano una soluzione di tutto vantaggio per quegli abbonati che hanno intenzione di effettuare la portabilità del numero da altro gestore. Le iniziative del gestore italiano, stando alle attuali condizioni, sono però disponibili solo per i nuovi clienti e non per gli abbonati che hanno già una una SIM operativa con il provider italiano.

La prima versione dell’offerta Wonder di TIM prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà pari a 9,99 euro.

Molto vantaggiosa anche la seconda proposta di TIM Wonder. I clienti in questa circostanza potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo che gli utenti dovranno corrispondere per il rinnovo sarà sempre di 9,99 euro.

Gli abbonati di TIM che procedono con l’attivazione delle tariffe Wonder avranno inoltre costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Il gestore allo stato attuale ha azzerato le modulazione nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM.