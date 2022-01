Dopo il lancio del Galaxy S21 FE, la prossima importante versione di smartphone di Samsung sarà la gamma S22. Sono già emersi molti leak e render speculativi dei dispositivi, ma alcuni aspetti sono rimasti misteriosi. Uno di questi elementi non confermati è la memoria dell’S22 Ultra, lasciandoci pensare che sarà simile all’S21 dell’anno scorso. Una nuova perdita rivela che questo potrebbe non essere il caso, tentando anche con alcune informazioni aggiuntive sulla fotocamera del telefono.

La scheda tecnica condivisa dall’utente Twitter xeetechcare è presumibilmente quella utilizzata per le presentazioni interne Samsung e mette in evidenza la fotocamera del Galaxy S22 Ultra, la capacità della batteria ed i possibili colori. Secondo la scheda tecnica, l’S22 Ultra sarà disponibile con 8 GB o 12 GB di RAM, nessuna opzione da 16 GB come l’S21 Ultra. In altre parole, secondo questo, Samsung ridurrà la RAM massima a 12 GB, mentre il modello base partirebbe da 8 GB.

Galaxy S22 Ultra verrà presentato all’inizio del 2022

Se speravi che il Galaxy S22 Ultra arrivasse con fino a 1 TB di spazio di archiviazione, sembra che non sarà così. Invece, la scheda tecnica indica che il telefono, come il suo predecessore, avrà una capacità di archiviazione massima di 512 GB.

Tuttavia, la fuga di notizie non è solo una cattiva notizia, in quanto rivela che la fotocamera principale dell’S22 Ultra avrà una nuova funzionalità chiamata Super Clear Lens, che eliminerà i riflessi nelle foto. Finora, tutto ciò che sappiamo è che la tecnologia verrà utilizzata per la fotocamera principale e dovrebbe essere realizzato in Gorilla Glass.

Nel complesso, l’S22 Ultra rimane uno dei telefoni più interessanti e attesi del 2022, anche se, supponendo che queste informazioni siano corrette, la RAM è un po’ deludente.