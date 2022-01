Sebbene il mondo dell’informatica e nel dettaglio quello dell’hardware per PC stia attraversando un periodo di carestia a dir poco senza precedenti, lo shortage di chip ha reso le componenti davvero introvabili, Nvidia sembra proprio non volersi fermare e continua a produrre nuovi modelli di GPU per mostrare al mondo chi è che comanda.

Dopo mesi di voci e speculazioni, Nvidia finalmente presso il CES 2022 ha tenuto il suo evento durante il quale ha deciso di mostrare al mondo le sue due nuove creature, da sempre protagoniste di tantissimi rumor.

Presentate le RTX 3090ti e 3050

Nel dettaglio è stata confermata finalmente la RTX 3090ti, quella che dunque andrà ad essere la flagship della serie RTX 30, la nuova scheda si baserà su una GPU GA102 completamente abilitata con 10.752 core CUDA (rispetto ai 10.496 della RTX 3090), supportata da ben 24GB di GDDR6X, prodotte da Micron, collegate tramite un’interfaccia a 384 bit, arrivando ad una velocità di trasferimento dati di 21GT/s (dai 19,5 GT/s della RTX 3090).

Ad accompagnare la nuova scheda monstre della serie ci ha pensato anche la piccola della famiglia, parliamo della 3050 desktop, la quale porterà i vantaggi dell’architettura ampere anche a coloro che non hanno grandi risorse economiche, verrà offerta a 249$ e dedicata al gaming a 1080p a 60fps con DLSS e Ray Tracing, si baserà sulla GPU GA106 offrendo una potenza computazionale di 9 Shader-TFLOP, 18 RT-TFLOP e 73 Tensor-TFLOP, mentre la quantità di RAM a bordo sarà pari a 8GB di GDDR6.

Non rimane dunque che attendere l’immissione nel mercato delle nuove soluzioni, sperando però che i miners non divorino rapidamente anche queste nuove schede.