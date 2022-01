Netflix sta per cancellare numerose serie tv dalla propria libreria. Tra queste ne spicca una in particolare, famosissima ed amatissima dagli spettatori. Stiamo parlando di Twilight Saga. I 5 film tratti dai romanzi di Stephenie Meyer non saranno più presenti sulla piattaforma streaming.

Netflix: ecco tutti i titoli che saranno cancellati

Non si tratta però dell’unico titolo in partenza dal sito. Altre serie tv saranno purtroppo cancellate. Ecco di seguito un elenco completo dei titoli con relativa data di eliminazione:

1 gennaio

“Snowpiercer”

5 gennaio

“Una storia di fantasmi”

“Ballerina”

“Dott. Il Lorax di Seuss”

10 gennaio

“Hardy Bucks” (stagioni 1-4)

11 gennaio

“Betty White: First Lady della televisione”

15 gennaio

“The Twilight Saga: Breaking Dawn: Parte 1”

“La saga di Twilight Breaking Dawn Parte 2”

“La saga di Twilight: Eclipse”

“La saga di Twilight: New Moon”

“Twilight”

17 gennaio

“The Bling Ring”

“Homefront”

21 gennaio

“Le cronache di Shannara” (stagioni 1-2)

31 gennaio