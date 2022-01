Per gli amanti di tutti i dispositivi foldable oggi portiamo delle ottime notizie, lo smartphone pieghevole di Honor, il Magic V, verrà presentato il prossimo 10 gennaio 2022. La data è stata confermata anche dall’azienda stessa.

Honor Magic V sarà presentato, per il momento solo in Cina, il prossimo 10 gennaio. L’azienda non ha aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto appena detto. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Honor Magic V verrà presentato il 10 gennaio 2022

Per il momento sappiamo che lo smartphone avrà un design simile a quello di Galaxy Z Fold 3, con quindi la piega nel mezzo del grande display interno, e integrerà la camera frontale in un foro sul display. Per quanto riguarda l’hardware, si tratterà con tutta probabilità del primo foldable con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che sarà accompagnato da 8GB di RAM. Non sappiamo ancora se arriveranno i servizi Google, ma nel caso in cui il dispositivo venga rilasciato anche in Europa, questi dovrebbero essere disponibili.

“Atteso” se non altro perché si tratta del primissimo esperimento del brand nel campo dei pieghevoli, un esperimento sicuramente ben riuscito, conoscendo il marchio e sapendo cosa sa fare. Il dispositivo, come accennato anche qualche giorno fa, avrà un form factor simile a quello di Galaxy Z Fold3, dunque si piegherà orizzontalmente. Dall’immagine promozionale apprendiamo che il display della cover sarà dotato di un foro per la fotocamera selfie, mentre il modulo fotocamera sul retro includerà tre obiettivi.

A parte la data di presentazione, non si hanno info precise sulla configurazione di questo Honor, sul suo prezzo e su quando e se sarà disponibile per la vendita nel nostro Paese. L’unica certezza, per il CEO di Honor George Zhao, è che Honor Magic V sarà il foldable che “dominerà” il 2022.