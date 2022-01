I dispositivi pieghevoli stanno riscontrando un successo inaudito che qualche anno fa nessuno si sarebbe mai aspettato. Sempre più aziende si stanno avvicinando a questo settore con l’obiettivo di rendere questi smartphone utili per la vita di tutti i giorni, oltre che singolari per il fattore forma. Tra i dispositivi pieghevoli ritroviamo anche il nuovo Honor Magic V.

Honor, a differenza di altre aziende che hanno già lanciato i primi flagship pieghevoli, ha realizzato il modello Magic V approcciandosi per la prima volta al mondo dei display flessibili a tal punto da assumere nuove forme e nuove funzioni. L’azienda presenterà ufficialmente il dispositivo nei prossimi giorni, lunedì 10 gennaio.

Honor Magic V presentato ufficialmente lunedì 10 gennaio

Per la concorrenza sarà interessante il confronto con il Magic V di Honor. Il vantaggio di un dispositivo uscito in un secondo momento, per quanto in ritardo possa sembrare, è sapere già pro e contro di un display pieghevole. Inoltre, un altro fattore fondamentale: il parere dei consumatori. Nel corso del tempo gli utenti si sono espressi sui dispositivi pieghevoli e per un’azienda che si addentra in questo mondo per la prima volta è molto più semplice farlo senza incorrere in troppi errori.

Honor Magic V, come deducibile dal nome, ricorda quasi la forma di una V, come dimostra anche l’immagine esplicativa all’inizio dell’articolo. Questo nuovo foldable dell’azienda a differenza di altri si piega verso l’interno. Supporta un set di tre fotocamere incastonate in un design dalle linee eleganti e rifinite. I due display ottenuti sono di tipo OLED e uno dei due – quello più esterno – è più curvo dell’altro lateralmente. Il design della cerniera ricorda quello a goccia del modello proposto da Huawei. L’attenzione riservata alla cerniera, infine, è notevole se consideriamo che la piegatura del dispositivo diventa quasi “impercettibile” quando i display sono distesi.