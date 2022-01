Gli sconti che Coop e Ipercoop sono riuscite a lanciare nel periodo corrente, possono davvero far sognare gli utenti che ancora oggi sono alla ricerca dei migliori prodotti di tecnologia, in vendita a prezzi molto più bassi, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sulla maggior parte dei dispositivi inclusi nel volantino, coloro che vorranno approfittare delle ottime riduzioni, devono comunque sapere che gli acquisti sono strettamente necessari nei negozi fisici sul territorio, senza però differenze territoriali o altro tipo di limitazioni. Indipendentemente da tale vincolo, i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia biennale e nella loro versione che prevede aggiornamenti di sistema rilasciati dal produttore stesso.

Coop e Ipercoop: le offerte sono veramente le migliori

Occasioni interessanti sono a disposizione degli utenti da Coop e Ipercoop, la maggior parte degli sconti attivati dall’azienda sono legati a prodotti dalla qualità decisamente bassa, infatti sono tutti dispositivi mobile in vendita a meno di 149 euro, distribuiti alle condizioni espresse in precedenza.

Il più performante della selezione è chiaramente il Samsung Galaxy A12, un terminale che viene commercializzato appunto a 149 euro, e che promette discrete prestazioni generali. La qualità scende ancora passando per Xiaomi Redmi 9AT, il cui prezzo finale è di 99 euro, per giungere al punto più basso mai visto, toccato dallo ZTE Blade A31, disponibile a soli 69 euro. Ogni altro prezzo o prodotto in promozione è disponibile direttamente sul sito ufficiale.