Comet non finisce mai di stupire, in questi giorni di inizio Gennaio, infatti, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un volantino speciale impreziosito da prodotti e smartphone dai prezzi decisamente più bassi di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere.

Il risparmio è incredibile per la maggior parte degli utenti, data la presenza di innumerevoli dispositivi di qualità, distribuiti a cifre decisamente inferiori rispetto ai listini originari. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere tranquillamente completati sia in negozio che direttamente online, con spedizione gratuita per tutti coloro che acquisteranno sul sito ufficiale e spenderanno più di 49 euro.

Comet: occasioni e prezzi per tutti i gusti

Risparmio assicurato per gli utenti che acquisteranno da Comet in questi giorni, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e riescono a coinvolgere anche prodotti che in genere non venivano inclusi nelle campagne promozionali. I top di gamma della telefonia mobile, ad esempio, sono rappresentati dall’ultimo foldable, il più richiesto e desiderato del 2021, quale è il Samsung Galaxy Z Flip3, acquistabile con un esborso finale di 799 euro. Gli smartphone più classici, invece, sono Oppo Reno6 Pro, disponibile a 699 euro, affiancato da Xiaomi Mi 11T Pro, il cui prezzo è di 649 euro, oppure del più economico Find X3 Neo da 569 euro.

In vendita troviamo ovviamente anche terminali più economici ed altrettanto performanti, quali possono essere Motorola E20, Edge 30 Lite, Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Oppo Find X3 Lite e Samsung Galaxy a52s.