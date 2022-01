BNL, Intesa e Unicredit: la nuova truffa mette in pericolo tutti, ecco come

Continuano ad insistere i truffatori, i quali questa volta avrebbero preso di mira il nostro gruppo bancario meglio noto come Unicredit. Intesa Sanpaolo e BNL non sarebbero però esenti dalla situazione, siccome il nuovo tentativo di phishing avrebbe coinvolto anche loro. Purtroppo si tratta di utilizzare il nome di questi istituti bancari, con il fine che è sempre lo stesso: derubare gli utenti.

Verrebbe infatti inviato un messaggio, il quale avviserebbe di un finto blocco del conto corrente. Per questo motivo poi ecco che gli utenti cascherebbero, concedendo le loro credenziali di accesso.

Unicredit altre banche finiscono nella rete del phishing: ecco il messaggio

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT