In Europa l’intervento di BMW si sta facendo sentire in luogo della commercializzazione dell’inedita i4, un concentrato di silente potenza che sta riscontrando non poche affinità con i gusti dei guidatori. La società tedesca è stata costretta ad aumentare la produzione UE per far fronte alle richieste mentre si appresta ad approdare anche sul suolo americano.

La compagnia ha comunicato anche i nuovi dati autonomia secondo gli standard del ciclo EPA che risulta essere nettamente più preciso ed affidabile rispetto alla controparte WLTP. Scopriamo insieme quanto è capace di spingere la nuova berlina tedesca in questa anteprima.

BMW i4: autonomia più che accettabile nei nuovi test affidabili EPA

BMW i4 eDrive40 e BMW i4 M50 sono i nomi che incontreremo nei concessionari e sui siti ufficiali. Le configurazioni contano rispettivamente su motorizzazioni elettriche in singolo da 250 kW (340 CV) e 430 Nm di coppia ed in powertrain doppio da 400 kW (544 CV) con 795 Nm di coppia.

Secondo i dati riportati nel ciclo EPA la i4 eDrive40 con cerchi da 18 pollici può garantire una resa massima di 484 Km mentre con cerchi da 19 pollici l’autonomia decade fino a 454 Km. Il modello M50 con cerchi da 19 pollici offre invece 434 Km fino a 365 Km per il modello equipaggiato con cerchi da 20″.

Per confronto si riportano anche i dati del ciclo WLTP che rimandano a 590 Km per la eDrive40 e 510 Km per la M50. Le differenze sono sostanziali e tangibili. Ambedue le BMW elettriche sono dotate da pacchi batterie con capacità nominale da 83,9 kWh. La ricarica può avvenire in corrente continua fino a 200 KW mentre in alternata il caricatore si porta a 11 KW. A seguire, quindi, i dati riepilogativi sui modelli e la relativa autonomia:

i4 eDrive40 con cerchi da 18 pollici (EPA): fino a 484 km

i4 eDrive40 con cerchi da 19 pollici (EPA): fino a 454 km

i4 eDrive40 (WLTP): fino a 590 km

4 M50 con cerchi da 19 pollici (EPA): fino a 434 km

i4 M50 con cerchi da 20 pollici (EPA): fino a 365 km

i4 M50 (WLTP): fino a 510 km

In Italia il prezzo consigliato al pubblico è di 60.900 euro per la BMW i4 eDrive40 e di 73.000 euro per la M50.