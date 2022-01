Gli sconti al 50% lanciati in questi giorni da Bennet, fanno davvero impazzire gli utenti, i suoi prezzi sono molto più bassi di quanto speravamo, e permettono a tutti di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, o richiesti nel periodo corrente.

Le limitazioni annesse all’ottima campagna promozionale dell’azienda, sono praticamente nulle, se non per quanto riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti tramite il sito ufficiale di Bennet. E’ bene sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per avere la possibilità di accedere ai prezzi messi a disposizione, con inoltre la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, valida dalla data d’acquisto.

Bennet: i nuovi prezzi sono tra i più bassi mai visti

Risparmio assicurato per tutti gli utenti che decideranno di affidarsi al volantino Bennet, grazie anche alla presenza di uno sconto importante, come quello applicato all’Apple iPhone 11, attualmente in vendita a 549 euro. Lo sappiamo, non è il modello più recente in assoluto, tuttavia lo riteniamo ancora più che valido, se confrontato con quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

Sono anche disponibili prodotti decisamente più economici, i quali possono essere rappresentati da Alcatel 1Q, Galaxy A12, Vivo Y21 o anche da Oppo A16, tutti commercializzati con prezzi che non superano i 179 euro, e permettono ugualmente di godere di discrete prestazioni generali. Questo e molto altro ancora vi attende da Bennet, collegatevi al sito ufficiale per ricevere maggiori informazioni in merito.