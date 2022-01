Xiaomi sembra avere tutte le intenzioni di mettersi sullo stesso piano di Samsung attraverso la proposizione del suo smartphone pieghevole. Nonostante le scarne informazioni è quasi certo che i suoi punti forti saranno potenza di calcolo ed ottimo balance del rapporto qualità/prezzo.

Un primo brevetto di design è stato depositato in Cina, dove si mostra la riproposizione in chiave Xiaomi del Galaxay Z Flip. Scopriamo com’è fatto.

Smartphone Xiaomi pieghevole: spunta un primo brevetto

Display pieghevole e design a conchiglia sembrano poter contraddistinguere il prossimo telefono ammiraglia della compagnia cinese. Dettagli poco rilevanti ma risulta quanto meno plausibile la presenza di tasti fisici per il volume e l’accensione disposti lungo il profilo destro. In basso, invece, presa di ricarica ed altoparlante. Dietro un doppio modulo camera che stando ai primi dati include anche un piccolo display secondario per le notifiche.

Per quanto riguarda il frontale è presente un foro in alto a sinistra che ospita la cam anteriore potenzialmente in modulo multiplo. Un form factory che ricalca appieno le sembianze dei prodotti dell’antagonista di mercato Samsung e quello che sembra aver avuto più successo in questi mesi.

Dopo il mitico RAZR di Motorola e Samsung è tempo anche per Xiaomi di immettersi in questa line-up di mercato. La sensazione è che ben presto anche produttori locali paralleli come Oppo ed Honor possano fare lo stesso concretizzando soluzioni ad hoc.

Il brevetto Xiaomi non mostra alcun altro dettaglio di fondo con informazioni supplementari che sicuramente non mancheranno a palesarsi nel corso delle prossime settimane di un 2022 che si preannuncia ricco di novità.