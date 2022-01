Le offerte di Unieuro vogliono assolutamente mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, per l’occasione ha infatti deciso di mettere mano alle migliori campagne promozionali, proponendo in cambio una serie di sconti assurdi e bellissimi.

Il volantino riparte da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati ovunque sul territorio, con l’aggiunta del sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per questa seconda opzione, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite di 49 euro.

Unieuro show: tantissimi sconti vi attendono

In scadenza il 9 gennaio 2021, le nuove offerte di Unieuro promettono un risparmio importantissimo sui vari prezzi di listino di alcuni dei migliori smartphone in circolazione. I modelli attualmente inclusi nella campagna promozionale, vanno a toccare Galaxy A52s, uno dei gli ultimi prodotti di casa Samsung, proposto a 299 euro; in aggiunta troviamo un’altra coppia di modelli molto economici, i quali possono essere xiaomi Redmi 10, proposto a 159 euro, oppure anche un bellissimo Realme GT Master Edition, con una fortissima attenzione al design, in vendita a soli 289 euro.

Non mancano chiaramente all’interno del medesimo volantino di Unieuro, anche riferimenti velati alle altre categorie merceologiche, sarà possibile risparmiare sull’acquisto di elettrodomestici, televisori, notebook e similari. Il consiglio è sempre lo stesso, premete qui per collegarvi al sito ufficiale.