Tamponi rapidi su Amazon: i test Boson costano solo 4,10 euro l'uno

Sembra essere il momento esatto per scrutare tutte le offerte disponibili su Amazon, le quali vengono incontro agli utenti. Non si tratta solo delle solite opportunità che riguardano la tecnologia o magari l’elettronica di consumo di rito sul famoso sito e-commerce. Ci sono infatti tantissime offerte che riguardano i beni di prima necessità come ad esempio i tamponi rapidi, i quali risultano particolarmente costosi e soprattutto ricorrenti in un periodo in cui il Covid avanza a grandi falcate.

Secondo quanto riportato proprio su Amazon, i test rapidi da parte di Boson verrebbero venduti a soli 4 euro l’uno in una scatola da 5. Potrete acquistare direttamente a questa pagina ricondotta ad Amazon la scatola in questione. Il prezzo si aggira quindi intorno ai 20 euro, situazione molto vantaggiosa che permette di avere in casa i tanto ambiti tamponi nasali.

Boson lancia su Amazon i suoi tamponi rapidi: costano solo 4,01 euro l’uno in scatole da cinque

Bisognerà chiaramente fare molto presto per non perdere l’offerta, la quale potrebbe andare esaurita in poche ore come successo la settimana scorsa.

Su Amazon sono dunque disponibili le scatole che vi permetteranno direttamente a casa di effettuare il test per controllarvi in caso di qualsiasi dubbio proveniente dal vostro stato di salute.

Presente anche la scatola da 20 kit inclusi, la quale costa circa 80 €. All’interno del kit troverete tutto ciò che serve per effettuare lo stesso test che viene acquistato in farmacia al prezzo di circa 15 €. Ricordiamo in questo caso chi bisogna seguire le istruzioni direttamente riportate in scatola per avere un risultato che sia attendibile. Vi invitiamo quindi ad utilizzare il test con la massima accuratezza.