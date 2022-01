Dopo essere diventata una delle serie più viste nella storia della televisione, Squid Game potrebbe ottenere non solo la stagione 2, ma anche la stagione 3 su Netflix. Mentre si impegnava in una discussione con KBS in Corea, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha affermato di aver parlato con il gigante dello streaming delle future puntate dello spettacolo.

“Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e la stagione 3“, ha spiegato Hwang (come tradotto da The Korea Times). “Verremo presto a una conclusione”, ha aggiunto. Sono un po’ confuso su quest’ultima parte. Presumo che qualcosa fosse andato perso nella traduzione. Tuttavia, sembra che Hwang sia contento di come stanno andando i negoziati.

Sebbene le notizie sulla seconda stagione di Squid Game non sorprendano, credo che questa sia la prima volta che Hwang ha parlato apertamente della possibilità che la terza stagione sia possibile. Se scopri qualcosa di successo come Squid Game, la reazione piu’ ovvia è quella di chiudere un accordo il più rapidamente possibile.

Un accordo preso rapidamente

In precedenza, Hwang ha parlato con l’Associated Press della stagione 2 e di come sente un incredibile senso di pressione per fornire un seguito di successo al debutto stellare dello show.

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione“, ha detto Hwang durante una celebrazione del tappeto rosso per Squid Game. “È sempre nella mia testa in questo momento. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Quindi ti prometto questo, Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo“, ha spiegato Hwang riferendosi ai fan.

Come pensi che Hwang continuerà la storia di Gi-hun nella seconda stagione di Squid Game? Pensi che il personaggio sopravviverà abbastanza a lungo da arrivare alla terza stagione di Squid Game? Quali giochi pensi dovrebbero essere presenti nelle prossime stagioni?