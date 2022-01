Uno dei maggiori pericoli a cui mittente Andrea sottoposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello dei malwares, i piccoli problemi malevoli hanno infatti goduto di un’espansione a dir poco incredibile, figlia della profonda integrazione degli smartphone Nella routine di ognuno di noi che li ha portati a far transitare nelle loro memorie dati decisamente succulenti agli occhi degli hackers.

I malware vengono diffusi in rete camuffati da banalissima applicazioni definita per l’appunto droppers, le quali una volta installata nel dispositivo non fanno altro che prenderne il controllo iniziando a copiare tutti i dati contenuti per poi inviarli al proprio creatore.

Il rischio aumenta soprattutto se si ha l’abitudine di scaricare applicazioni da fonti non certificate come il web, scegliere gli store è sempre più sicuro dal momento che al loro interno vengono condotti i controlli periodici.

Applicazioni da evitare ad ogni costo