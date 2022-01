Anno nuovo, nuovi spettacoli e film su Netflix! Contenuti di prim’ordine e pluripremiati hanno onorato i nostri schermi nel 2021, ma la piattaforma di streaming sta alzando l’asticella per il 2022.

Tra l’aggiunta di una serie di serie preferite dai fan come la stagione 4 di Ozark con Jason Bateman e Laura Linney e film come Charlie e la fabbrica di cioccolato del 2005 con Johnny Depp, il nostro nuovo anno sta per essere tutt’altro che noioso.

Non possiamo dimenticare i famosi originali Netflix della piattaforma; questo mese porta sui nostri schermi Home Team con Kevin James e The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window con Kristen Bell.

Abbiamo elencato tutte le serie e tutti i film in uscita nello streamer questo mese, quindi inizia il tuo gennaio nel modo giusto e guarda tutto!

Novità su Netflix dal 1 gennaio