Google Pixel 6 Pro potrebbe essere il telefono di fascia alta migliore tra quelli offerti dall’azienda negli ultimi anni. Tuttavia, ha anche molti aspetti negativi o che potrebbero essere migliorati.

Molti utenti, ad esempio, non amano particolarmente lo schermo del Pixel 6 Pro che si curva leggermente sui bordi. Il display leggermente curvato rende molto più difficile scegliere una protezione per lo schermo che funzioni, per non parlare della difficoltà nel trovare una pellicola che non interferisca con lo scanner per le impronte digitali. È qui che entra in gioco il nuovo Whitestone Dome Glass per Pixel 6 Pro.

Whitestone è una delle scelte più esclusive in circolazione quando si tratta di proteggere il prezioso display del tuo telefono. I proprietari di dispositivi Pixel sono costretti a ricorrere a queste alternative poiché l’azienda non ha rilasciato alcuna pellicola ufficiale. Tuttavia, l’azienda ha fatto alcune promesse ai suoi utenti a dicembre e pare che la nuova pellicola sia finalmente disponibile su Amazon.

I proteggi schermo Whitestone sono un po’ più costosi rispetto a quelli della concorrenza, ma promettono una protezione migliore e sono più affidabili per lo scanner delle impronte digitali sotto il display che rischiano di interferire. Queste pellicole sono dotate di un adesivo in forma quasi liquida che dovrebbe avere una qualità di visualizzazione più chiara rispetto ad altre, complete di una luce di polimerizzazione UV inclusa per prevenire errori e bolle d’aria durante e dopo l’applicazione. Il proteggi schermo in vetro temperato Whitestone Dome è disponibile per $ 50 su Amazon con un coupon da 15 dollari attualmente disponibile, che ti consente di ottenerlo per soli 35 dollari.