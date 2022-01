Iliad assicura ancora per una settimana a tutti i clienti la possibilità di sottoscrivere la tariffa Giga 150. Questa promozione rappresenta una grande soluzione per tutti gli utenti che desiderano attivare un piano con soglie di consumo quasi illimitate con prezzi da vero ribasso. La tariffa in edizione limitata prevede chiamate ed SMS infiniti verso tutti, 150 Giga per internet al prezzo di 9,99 euro ogni mese.

Iliad e la Giga 150: tre servizi gratis questa settimana

La Giga 150 è una grande alternativa per la telefonia mobile non solo per i suoi costi da ribasso, ma anche per tre servizi che Iliad assicura a tutti i clienti completamente a costo zero.

Un primo beneficio per gli utenti che andranno ad attivare questa tariffa è dato dalle telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese potranno comunicare con tutti i numeri fissi e mobili fuori dal territorio italiano completamente a costo zero. Sarà possibile contattare amici e parenti all’estero in oltre sessanta nazioni tra i diversi continenti.

Ulteriore punto di vantaggio per i clienti che scelgono Iliad è quello della segreteria telefonica. Nel corso di questi mesi di attività in Italia, il gestore francese ha voluto distinguere la sua strategia da quella di TIM, Vodafone e WindTre. Allo stato attuale, i clienti che devono ascoltare messaggi in segreteria non dovranno pagare alcun extra rispetto ai costi mensili.

Infine, il più grande vantaggio della Giga 150 è rappresentato dalla tecnologia del 5G. La connessione internet di ultima generazione sarà presente a costo zero su tutti i profili tariffari.