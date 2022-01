Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo smartwatch Vivomove Sport, un prodotto ibrido che unisce il design analogico con le classiche lancette e tutte le funzioni digitali di ultima generazione.

Questo nuovo smartwatch Garmin è l’ideale per chi non vuole rinunciare all’eleganza di un design classico ma desidera rimanere sempre connesso per monitorare la propria salute. Inoltre, monitora lo stress di tutti i giorni, controlla la qualità del sonno e sfrutta a pieno app dedicate a sport e altre discipline/attività. Include anche il GPS, e tanto altro.

Stile tradizionale con originalità

Vivomove Sport vanta un cinturino in silicone e un quadrante abbinato, con colorazioni calde e tenui che nascondono la tecnologia moderna di uno smartwatch. Presenta eleganti rifiniture in metallo che danno un tocco di lucentezza.

Salute e benessere

Come accennato prima, questo dispositivo presenta svariati strumenti aggiuntivi per monitorare lo stato di benessere di ciascun utente in modo innovativo, rapido e intuitivo. Potrai conoscere al meglio te stesso e il tuo corpo tenendo d’occhio una serie di parametri fondamentali. La tecnologia Body BatteryTM analizza questi parametri e ti mostra in che modo fare determinate attività per trarne i massimi benefici. Vívomove Sport si concentra molto anche sulla salute femminile attraverso il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Sport e attività

Il nome rende ben chiaro che il focus di questo dispositivo è soprattutto lo sport. La nuova proposta di Garmin presenta numerose funzioni che permettono di adottare uno stile di vita attivo ed equilibrato, con app di ogni genere per pilates, ciclismo, yoga, cardio, tapis roulant e così via. Immancabile anche il contapassi, il conteggio delle calorie giornaliero, i minuti di attività totalizzati e una funzione indispensabile per i contatti d’emergenza.

Garmin Vivomove Sport: perfetto per la vita di tutti i giorni

La batteria di questo smartwatch dura fino a cinque giorni nella modalità standard e fino a un giorno in più se utilizzato come orologio classico (ossia che mostra solo le lancette). Le notifiche dello smartphone associato sono visibili sul display sia con Android sia con Apple. Vivomove Sport è già disponibile ad un prezzo di 179,99 euro. Se volete saperne di più visitate il sito ufficiale dell’azienda.