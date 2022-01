Le offerte lanciate in questi giorni da Esselunga riescono ancora una volta ad avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di altissimo livello, spingendoli a spendere pochissimo su ogni smartphone o dispositivo tecnologico effettivamente scelto, o aggiunto al proprio carrello.

L’unica limitazione della campagna, che segue esattamente gli stessi andamenti delle precedenti, riguarda la necessità di ricorrere direttamente ai negozi fisici sparsi per il territorio, non è possibile godere delle medesime riduzioni sul sito ufficiale, o presso altre location in Italia. Coloro che acquisteranno, spendendo anche più di 199 euro, avranno inoltre diritto a richiedere la rateizzazione senza interessi, o definita comunemente Tasso Zero, con pagamento tramite il conto corrente bancario.

Esselunga: sconti per tutti a prezzi mai visti prima

Con l’ormai imminente switch off del digitale terrestre di prima generazione, Esselunga ha giustamente pensato di andare in contro agli utenti, con una campagna promozionale che punti fortemente sull’acquisto di televisori di ultima generazione, nonché perfettamente compatibili con il DVB-T2.

Sfogliandone le pagine si possono trovare occasioni per tutti i gusti, si parte da un economico TV Samsung da 32 pollici in promozione a 449 euro, per passare su smart TV più grandi, come LG da 55 pollici a 599 euro, Samsung QLED a 899 euro (da 55 pollici), o anche Philips da 55 pollici a 1199 euro, per finire con i top di gamma assoluti. Questi infatti sono legati a LG Oled da 55 pollici a 1399 euro, ma anche Samsung Neo QLED da 1399 euro e similari.

I dettagli del volantino sono raccolti a questo indirizzo.