Le offerte di Coop e Ipercoop vogliono sfidare apertamente i mostri sacri della rivendita di elettronica, quali sono appunti Unieuro, MediaWorld e similari, inserendosi all’interno di una campagna promozionale interessante, caratterizzata da tantissime sfaccettature.

Il volantino risulta essere finalmente disponibile praticamente ovunque sul territorio, quindi gli acquisti possono essere completati in ogni singolo negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Quest’ultimo permette ad ognuno di noi di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui comunque la spesa complessiva dovesse superare i 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte sono incredibili

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop riescono davvero a far risparmiare tutti gli utenti interessati all’acquisto, i prezzi sono più bassi del previsto, nonostante comunque l’attenzione dell’azienda si sia effettivamente riversata verso la fascia più bassa della telefonia mobile.

Sarà possibile pensare di acquistare un economicissimo ZTE Blade A31 a soli 69 euro, per salire poi verso Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, oppure il Samsung Galaxy A12, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 149 euro. Sempre nel medesimo volantino si può anche trovare un tablet Alcatel altrettanto economico, in quanto la cifra necessaria per il suo acquisto corrisponde esattamente a 99 euro.

Non mancano altre offerte, legate ad esempio ai televisori compatibili con il DVB-T2, oppure elettrodomestici di ultima generazione. Per questo motivo dovete aprire il prima possibile le pagine del volantino a questo indirizzo.