Gli smartphone sono veramente scontati da Bennet, grazie ad una campagna promozionale che cerca di invogliare il più possibile gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, inclusi gli smartphone di ultima generazione, e non solo.

Il volantino che potrete scoprire letteralmente nel nostro articolo, è da ritenersi valido solamente nei singoli punti vendita, senza però imporre condizioni particolari in termini di localizzazione sul territorio nazionale. La campagna, ad ogni modo, promette garanzia di 24 mesi sui singoli prodotti, ed inoltre propone al consumatore smartphone nella loro variante completamente no brand.

Scoprite in esclusiva assoluta le nuove offerte Amazon, e ricevete codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram dedicato.

Bennet: che occasioni da non perdere assolutamente

Bennet fa risparmiare tutti gli utenti che stavano cercando di acquistare un prodotto Apple, ad un prezzo complessivamente accettabile. Il modello raccolto nel volantino è l’ottimo, e leggermente datato, Apple iPhone 11; la cifra finale richiesta, per la variante con 128GB di memoria interna, corrisponde a soli 549 euro, un prezzo di tutto rispetto se confrontato con la qualità ancora disponibile.

Sempre all’interno del medesimo volantino, ad ogni modo, Bennet ha deciso di includere anche prodotti con sistema operativo Android, in vendita a cifre decisamente più competitive, in particolar modo inferiori ai 179 euro. Tra queste è possibile scovare Oppo A16, Galaxy A12, Alcatel 1Q o anche un buonissimo Vivo Y21.

Naturalmente la campagna promozionale non si limita solo ai suddetti prodotti, per questo motivo è consigliatissimo recarsi sul sito ufficiale, per sfogliarne nel dettaglio più assoluto le singole pagine.