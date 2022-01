Microsoft ha fornito oggi un aggiornamento sullo stato dell’aggiornamento di Android 11 per Surface Duo V1. La società aveva inizialmente dichiarato che intendeva rollare l’aggiornamento prima della fine del 2021, ma ciò non è mai accaduto. Ora, ha rilasciato una dichiarazione a Windows Central che spiega perché l’aggiornamento non è mai arrivato.

La dichiarazione proviene da Kimmo Lehtosalo, Senior Director of Program Management di Microsoft che ha detto quanto segue: “Stiamo finalizzando la convalida e la certificazione per Android 11. Inizialmente avevamo pianificato di distribuire Android 11 come aggiornamento per Surface Duo a dicembre, ma avevamo bisogno di qualche settimana in più per garantire un’ottima esperienza ai clienti. Prevediamo di iniziare il rollout di Android 11 nelle prossime settimane, a partire dai dispositivi sbloccati.”

Quindi, la buona notizia è che l’aggiornamento di Android 11 per Surface Duo V1 inizierà nelle prossime settimane. I clienti originali di Surface Duo sono rimasti senza un importante aggiornamento del sistema operativo Android per oltre un anno, il che significa che non sono state fornite correzioni di bug critici e miglioramenti della stabilità.

Quando arrivera’ il prossimo aggiornamento

Microsoft afferma che l’aggiornamento inizierà a essere distribuito sui dispositivi Surface Duo sbloccati nelle prossime settimane, il che significa che potrebbe volerci un po’ più di tempo prima che i modelli piu’ vecchi ricevano l’aggiornamento.

Si spera che inizieremo a vedere più aggiornamenti per Surface Duo 1 e 2 una volta che Android 11 sarà disponibile su entrambi i dispositivi. Sappiamo che il prossimo aggiornamento per Surface Duo 2 includerà il supporto per la personalizzazione dei pulsanti di scelta rapida della penna per Surface e aggiungerà il supporto per la funzione “App” del tuo telefono. Forse Surface Duo 1 otterrà miglioramenti simili nei prossimi mesi ora che sarà basato anche su Android 11?

Anche la prossima importante versione di Android di Microsoft è ora in fase di sviluppo internamente e le fonti affermano che Microsoft ha scelto di saltare Android 12 e passare direttamente ad Android 12L per il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo. Questa è una buona notizia per gli utenti Duo, poiché la versione Android 12L presenta miglioramenti significativi per dispositivi come Surface Duo e altri dispositivi pieghevoli e con doppio schermo. Speriamo di saperne di più nelle prossime settimane.