L’ASUS Zenfone 9 è stato recentemente visto in una fuga di screenshot che ha rivelato una delle sue prossime funzionalità. Ora, un utente ASUS della community ha notato che l’aggiornamento software più recente per l’attuale ASUS Zenfone 8 include una funzionalità che ci aspettiamo di vedere nello Zenfone 9.

Un membro della comunità ASUS ha affermato che in seguito all’aggiornamento di Android 12 per Zenfone 8, il ha ricevuto un’impostazione con la funzionalità di doppio tocco indietro. Non sembra funzionare su nessuno dei dispositivi Zenfone al momento, quindi potrebbe essere un aggiornamento limitato o un ‘bug’ che verrà risolto a breve.

Android 12: l’aggiornamento è al momento limitato ad alcune persone

Nel caso in cui te lo fossi perso, una precedente perdita di Zenfone 9 ha rivelato la stessa impostazione di una delle funzionalità del telefono. Tuttavia, ASUS potrebbe testare la funzione di doppio tocco per il prossimo Zenfone 9, che potrebbe essere rilasciato a breve.

Inoltre, sono state rivelate le specifiche della fotocamera per il prossimo ASUS Zenfone 9 e avrà una configurazione a doppia fotocamera da 50 MP + 12 MP. L’obiettivo principale includerà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e l’obiettivo secondario sarà un’unità ultra grandangolare.

Al momento non sappiamo nulla delle specifiche del telefono. Tuttavia, prevediamo che le specifiche trapelano nelle prossime settimane, seguite da un lancio tra qualche mese. Nelle notizie correlate, è stato appena scoperto uno schema di progettazione per il futuro ASUS ROG Phone 6. Ha rivelato una configurazione a tripla fotocamera e uno schermo secondario verticale sul gadget. Anche la grafica sul retro sarà leggermente modificata.