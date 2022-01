La presentazione del nuovo smartphone Xiaomi 12 ha creato molto interesse anche agli utenti europei, che in questi giorni non fanno altro che chiedersi quando arriverà in Europa.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul lancio internazionale degli Xiaomi 12. Il noto leaker Snoopytech ha condiviso un’immagine che fornisce alcuni dettagli su cosa dovremmo aspettarci.

Xiaomi 12 si sta preparando al suo arrivo in Europa

Nell’immagine trapelata in rete si nota la presenza di un codice sulla variante standard di Xiaomi 12, che rimanda alla versione europea dello smartphone. Mentre per Xiaomi 12 Pro questo non accade e appare la sigla usata per i dispositivi commercializzati in Cina. Questo potrebbe far pensare che solo Xiaomi 12 arriverà in Europa, magari accompagnato dalla variante Ultra e da quella economica Xiaomi 12X.

Come anticipato anche ieri, il nuovo smartphone è andato in sold out solamente dopo 5 minuti in Cina, arrivando a toccare guadagni per un valore di 1.8 miliardi di yuan, circa 283 milioni di euro in appunto solo 5 minuti. Questo prodotto è stato accompagnato da una variante Pro, che è il vero fiore all’occhiello della gamma, e dallo Xiaomi 12X più economico, il quale è stato progettato e valutato in modo molto intelligente, mirando a coloro che cercano un’esperienza di punta dell’azienda senza spendere una fortuna.

Purtroppo il produttore non ha fornito informazioni puntuali su quanto gli Xiaomi 12 verranno presentati in Europa e dunque venduti anche nel nostro paese. A dire la verità non è neanche certo che arriveranno da noi tutte e tre i dispositivi lanciati in terra asiatica e si potrebbe preferire il lancio dei soli Xiaomi 12 e 12 Pro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.