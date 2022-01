Per il mercato italiano Xiaomi ha già reso disponibile il Poco M4 Pro 5G. Nonostante questo, però, sembra che sia quasi arrivato il momento di annunciate anche la sua versione standard. Secondo gli ultimi rumors, sembra che a bordo ci sarà un processore a marchio MediaTek.

Xiaomi si appresta ad annunciare il nuovo Poco M4 con a bordo un processore MediaTek

Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli tecnici riguardanti un nuovo smartphone di Xiaomi ma sotto marchio Poco. In particolare, il sito web MySmartPrice ha riferito che il prossimo Poco M4 potrebbe essere alimentato da un processore targato MediaTek. Una scelta differente rispetto al suo predecessore, che montava invece il SoC Snapdragon 662.

Oltre a questo, sembra che lo smartphone disporrà anche di un ampio display con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz. Il software installato al debutto sembra che sarà Android 11 con l’interfaccia utente MIUI 12.5. Secondo MySmartPrice, poi, il nuovo device a marchio Poco potrà contare su un comparto fotografico costituito da tre fotocamere posteriori. Nello specifico, i sensori fotografici dovrebbero essere da 64, 8 e 2 MP.

Non ci sono altre informazioni per ora. Supponiamo che comunque non tarderanno ad arrivare nuovi dettagli tecnici e anche riguardanti il design e l’aspetto estetico. Nel frattempo, vi ricordiamo che attualmente in Italia è disponibile il Poco M4 Pro 5G, uno smartphone molto interessante con un display a 90Hz, il SoC MediaTek Dimensity 810 5G, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W e una tripla fotocamera posteriore. Vi lasciamo la nostra video recensione.