Dopo gli ultimi sviluppi di WhatsApp nel corso del secondo semestre del 2021, gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea si chiedono ora come potrebbe cambiare il servizio nel 2022, un anno certamente molto importante per il servizio di Mark Zuckerberg. Le indiscrezioni in tal senso sono molteplici.

WhatsApp, nel 2022 spazio alle nuove videochiamate della chat

Da qualche mese a questa parte, WhatsApp non deve guardarsi soltanto le spalle da Telegram o Signal, ma anche da altre piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Questi servizi di messaggistica sono divenuti sempre più popolari agli occhi del grande pubblico, grazie alle loro attività di riunioni a distanza durante la pandemia, tra smart working o didattica online.

La funzione delle riunioni a distanze non è indifferente agli sviluppatori di WhatsApp che, per pareggiare la proposta dei rivali, pensano ad un upgrade molto interessante per i prossimi mesi.

I tecnici di WhatsApp sono attualmente al lavoro per modificare l’attuale sistema delle videochiamate sulla piattaforma di messaggistica istantanea. L’idea dei tecnici sarebbe quella di rendere disponibile il nuovo sistema delle videochiamate sull’estensione desktop WhatsApp Web. Rispetto all’attuale metodo, gli utenti avrebbero modo di comunicare contemporaneamente con più persone e di condividere anche spazi di lavoro per operare online su file e documenti.

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp, tra cui anche questa cruciale funzione per le videochiamate, saranno necessari per aumentare la popolarità del servizio, dopo mesi in cui Telegram, così come Signal. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea guardano infatti al 2022 come un anno di riscatto.