Il nuovo anno di Vodafone inizia all’insegna dei grandi vantaggi per tutti gli utenti. Il provider inglese non vuole perdere consensi tra il grande pubblico e punta sempre sulle sue tariffe low cost. Per contrastare Iliad e la sua nuova promozione Giga 150, il gestore britannico ha deciso di rinnovare ancora una volta la presenza a listino della Special 70 Giga.

Vodafone, la tariffa da 70 Giga per il 2022

La promozione Special 70 Giga rappresenta una grande opportunità per tutti i clienti che intendono sottoscrivere una tariffa low cost con ampie soglie di consumo. I clienti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Previsti inoltre anche 70 Giga per navigare in internet con le reti del 4G.

Il costo della Special 70 Giga prevede un pagamento pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che decidono attivare questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM e l’avvio della rete.

A tutti i nuovi clienti che optano per la suddetta promozione, Vodafone assicura inoltre un’importante garanzia. Gli abbonati potranno beneficiare di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. In pratica, il provider si impegna a non modificare né i costi né le soglie di consumo durante i primi sei mesi di abbonamento.

Tutti coloro che sono interessati a quest’occasione per la telefonia mobile possono recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Necessaria ai fini dell’attivazione sarà la portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad.