Unicredit-nuova-truffa-mette-a-rischio-i-dati-degli-utenti

Con l’avanzamento della tecnologia e grazie a strumenti come PC e smartphone, al giorno d’oggi possiamo fare e monitorare praticamente di tutto, anche effettuare pagamenti in rete. Tuttavia, in questo modo si è spesso vittime di numerose truffe e nel mirino dei truffatori questa volta sono incappati i clienti di Unicredit Banca.

I clienti di Unicredit Banca vittime di nuove truffe molto pericolose, attenzione!

I cybercriminali sfruttano svariati sistemi per derubare le proprie vittime. Come già accennato, in questi ultimi giorni le vittime prescelte sono stati i clienti di una nota banca, ovvero Unicredit. In particolare, i truffatori e i cybercriminali stanno utilizzando l’invio di una e-mail per attirare l’attenzione e per mettere in atto il proprio piano.

Andando nel dettaglio, in queste e-mail i clienti vengono avvisati circa una presunta sospensione di alcuni servizi di pagamenti online legati al proprio conto corrente o ad alcune carte di credito o carte prepagate. Successivamente, i clienti vengono invitati a cliccare su un link e a seguire la procedura indicata per poter effettuare lo sblocco.

Proprio in questo momento, viene richiesto ai malcapitati di inserire i propri dati personali, compreso il numero di conto e soprattutto il codice di adesione Unicredit. Qualora le vittime dovessero inserire questi dati, lascerebbero sostanzialmente carta bianca ai truffatori, che potrebbero svuotare il conto corrente.

Unicredit ha ricevuto numerose segnalazioni di queste e-mail da parte degli utenti. Il consiglio è ovviamente quello di non cliccare mai sui link sospetti, ma eventualmente è consigliabile contattare direttamente la banca.