UniCredit: carte di credito e conti svuotati, ecco come agisce la truffa 2022

Unicredit dovrà stare molto attenta anche questa volta e di sicuro attiverà tutti i mezzi in suo possesso per farlo. La truffa sta dilagando in questi giorni utilizzando proprio il suo nome, fingendo un blocco sui conti dei clienti. L’obiettivo è ottenere le credenziali per poi fare accesso all’interno dei conti correnti per svuotarli.

Unicredit ancora al centro delle critiche: la banca però non c’entra nulla, si tratta di un tentativo di truffa

La comunicazione giunta nella casella e-mail di moltissime persone avrebbe fatto pensare ad alcune problematiche con il gruppo Unicredit. In realtà la banca non è a conoscenza di alcun tipo di blocco annunciato nel messaggio in questione, dal momento che si tratta solo di una truffa ideata dai malviventi di turno.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT