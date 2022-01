Anche per l’anno appena incominciato l’operatore Tim ha confermato la propria iniziativa chiamata Tim Party della domenica. L’iniziativa è stata attualmente prorogata fino al 13 febbraio 2022.

Vi riordiamo che TIM Party della Domenica è un concorso gratuito che TIM propone nell’ambito della nuova versione del programma di fidelizzazione TIM Party. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim Party della domenica prorogato fino al 13 febbraio 2022

L’iniziativa in questione è dedicata ai clienti TIM maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia, anche nella Repubblica di San Marino, registrati a TIM Party e titolari di un contratto di linea telefonica fissa TIM e/o di una numerazione in abbonamento o ricaricabile. Per partecipare, in occasione delle Domenica comprese tra il 2 Gennaio 2022 e il 13 Febbraio 2022, i clienti TIM devono accedere o registrarsi al sito web TIM Party o all’app ufficiale e cliccare sul banner dedicato all’iniziativa Party della Domenica.

Fatto questo, si dovrà portare a termine correttamente un minigioco “Trova le differenze” in cui bisogna individuare le differenze tra due immagini affiancate distinguibili tra loro per tre particolari, entro un tempo di 10 secondi. Soltanto la corretta risoluzione del gioco consente l’accesso all’estrazione casuale che assegna il premio.

Ogni cliente può giocare al concorso ogni Domenica, per un numero di volte strettamente legato al proprio cluster di appartenenza. I cluster infatti dividono i clienti fisso e mobile, clienti da più di cinque anni, più di un anno e nuovi clienti. In base al cluster di appartenenza si avranno determinati tentativi. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.