Tra i vari progetti ambizioni di SpaceX si può annoverare tranquillamente anche Starlink ovvero una rete di satelliti dalle proporzioni mai viste il cui scopo è fornire Internet a tutti, soprattutto però alle zone più rurali del pianeta. Si tratta di una connessione satellitare che quindi richiede una parabola per funzionare.

Durante la progettazione di Starlink SpaceX ha pensato un po’ a tutto. Considerato che è mirato in luoghi meno accessibili, sono state sviluppate funzioni per ogni evenienza. Una di questa la modalità Snow Melt ovvero quella che serbe per sciogliere la neve. Come il nome suggerisce, la parabola inizia a produrre un po’ di calore per sciogliere la neve accumulata la quale può dare problemi di connessione.

Starlink: le parabole attraggono i gatti

Chi ha un gatto sa che questi animali sono fortemente attratti dalle fonti di calore e se fa freddo lo sono sicuramente di più. Ecco che un utente di Starlink ha beccato una serie di gatti accoccolarsi direttamente sulla parabola con la suddetta funzione accesa. L’utente ha postato un immagine dell’accaduto su Twitter e c’è anche stata una risposta diretta di SpaceX che spiega quello che sta accadendo.

La modalità Snow Melt produce calore aggiuntivo per mitigare l’attenuazione del segnale causata dall’accumulo di neve sulla faccia del terminale utente. Tra l’altro la parabola è così grossa che lascia lo spazio ad addirittura cinque gatti. Tra l’altro questo è solo uno dei diversi modelli di parabola di Starlink e gli ingegneri stanno lavorando alla creazione di una più avanzata che potrebbe offrire ancora più spazio.