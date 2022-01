C’è una grande sorpresa per tutti i clienti ed i possessori di Postepay in questi primi giorni del 2022. Poste Italiane, infatti, ha deciso di confermare anche per le settimane a venire il suo programma cashback. In assenza del programma per i rimborsi statale dedicato ai pagamenti con carte di credito e di debito, dopo la cancellazione in Legge di Bilancio, per i possessori di Postepay l’opportunità è ghiotta.

Postepay, almeno sino a fine Marzo il programma dei rimborsi

I clienti di Poste Italiane potranno quindi ancora ricevere i rimborsi sulle transazioni per il valore di 1 euro su ogni acquisto dal valore uguale o superiore ad 1 euro. Per gli utenti di Postepay ci sarà la possibilità di accumulare sino a 10 euro ogni giorno in cashback per gli acquisti.

Non cambiano le condizioni per utilizzare il servizio. In primo luogo tutti coloro che sono interessati dovranno munirsi di app su Google Play Store o su App Store di Apple. Nel momento dell’acquisto, inoltre, i clienti dovranno provvedere a pagare con il codice QR presente nell’app. I rimborsi per il cashback potranno essere accumulati soltanto presso i negozi partner di Poste Italiane su tutto il territorio italiano.

Senza il programma di Stato soltanto gli utenti di Postepay potranno trarre a loro vantaggio le spese effettuate con carta di credito o di debito. La scadenza del programma, inizialmente prevista lo scorso 31 Dicembre, è stata ora prorogata al 31 Marzo. Il servizio sarà a disposizione di titolari anche di carta Postepay Evolution con codice IBAN.