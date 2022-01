L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo vanta infatti una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre ben integrati con l’infrastruttura del paese.

Tutto ciò ha contribuito ad elevare il nome di poste nell’olimpo delle aziende italiane, un contesto a tratti idilliaco ma che nasconde però un lato oscuro di pari dimensioni, spesso infatti il buon nome di poste italiane viene sfruttato dei truffatori per attuare delle vere e proprie campagne di phishing ai danni dei suoi clienti, con le ovvie intenzioni di rubare codice di sicurezza dei conti BancoPosta per poi derubarli.

Questi attacchi prendono corpo in sms o mail truffaldine pensate e scritte per indurre Chi legge a compiere determinate azioni, dalle quali poi trapeleranno inavvertitamente i dati importanti utilizzabili poi per il furto successivo.

SMS di phishing a cui prestare attenzione

Come potete ben leggere il nuovo sms che in molti ci stanno segnalando ribadisce il concetto, quest’ultimo infatti avvisa l’utente di un’anomalia sul conto BancoPosta da dover risolvere immediatamente accedendo ad un apposito link inserito più in basso, questo link però rimanda alla pagina di fishing vera e propria all’interno della quale le vostre credenziali del conto BancoPosta non appena inserite verranno immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa con conseguenti danni irreparabili.

Il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di prestare attenzione dal momento che le mail gli sms di phishing mantengono seppur con forme diverse un’ossatura decisamente conservata, questa infatti spingono a compiere azioni e ad effettuare accessi, abbiate occhio scettico.