Essendo uno dei più grandi processori di pagamento online al mondo, PayPal è un enorme obiettivo per i truffatori. I truffatori cercano gli utenti di PayPal piu’ vulnerabili per rubare beni e denaro in diversi modi.

Le truffe PayPal più comuni del 2021 includono:

“Problema con il tuo account”: gli hacker affermano che c’è un problema con il tuo account. Inviano un’e-mail di phishing a un sito Web contraffatto per ottenere le tue credenziali.

Truffa dell’offerta promozionale: gli hacker ti inviano un’e-mail per informarti che hai ricevuto un rimborso in contanti o un incentivo. Ti inviano un sito Web contraffatto per ottenere i tuoi dati di accesso.

“Hai soldi in attesa!”: Email che ti dicono che ci sono soldi nel tuo account. Gli hacker inviano un sito Web contraffatto per ottenere i tuoi dettagli.

Truffa di pagamento anticipato: gli hacker affermano che hai diritto a una grossa somma di denaro, ma è necessario un pagamento anticipato per sbloccare i fondi.

Truffe sull’indirizzo di spedizione. Utilizzo di indirizzi di spedizione falsi, etichette di spedizione fasulle e altre strategie per inviare merci a destinazioni non rintracciabili.

Account compromessi: utilizzo di un account PayPal compromesso per pagare un oggetto.

Richieste di pagamento alternative: richiesta di utilizzare l’opzione di trasferimento di denaro di amici e familiari PayPal per pagare le merci (non consentito da PayPal).

Pagamenti in eccesso: inviare a un venditore un importo superiore al prezzo di vendita concordato, quindi chiedere il rimborso della differenza al di fuori di PayPal.

Richieste di pagamento in sospeso: chiedere al venditore di fornire un numero di riferimento in modo che i fondi di pagamento possano essere rilasciati al venditore.

Enti di beneficenza falsi: creazione di enti di beneficenza falsi e utilizzo di PayPal per fare donazioni.

Paypal preso di mira da anni

PayPal è un gigante nell’elaborazione dei pagamenti online, con quasi 400 milioni di utenti che effettuano miliardi di transazioni ogni anno.

L’enorme volume di elaborazione rende PayPal un bersaglio attraente per i truffatori che cercano un giorno di paga facile. Il rischio per la sicurezza, tuttavia, non viene da dove ti aspetteresti.

Le truffe di phishing e le transazioni fraudolente a livello di account individuali sono una minaccia molto più grande di una violazione a livello di sistema dell’intera piattaforma PayPal.

Per questo motivo è importante conoscere le tipologie più comuni di truffe PayPal e capire come evitarle.

Ci sono infiniti modi in cui i truffatori cercano di separarti dai tuoi soldi. Potresti aver già sentito parlare di truffe popolari che circolano su Facebook e Instagram. Tuttavia, ci sono alcune strategie su cui i truffatori si affidano ancora.