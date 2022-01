Sky Now è qui per accompagnarci nel nuovo anno con un sacco di contenuti di qualità La nuova line-up offre davvero qualcosa per tutti, dai fan di Sex and the City ai fanatici di Harry Potter.

Ecco tutti nuovi show di gennaio 2022

20° anniversario di Harry Potter: ritorno a Hogwarts

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si uniscono al regista Chris Columbus e ad altri stimati membri del cast di tutti e otto i film di Harry Potter mentre tornano a Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film del franchise, Harry Potter e la pietra filosofale, che ha debuttato 20 anni fa.

I Croods 2

Alla ricerca di un habitat più sicuro, la famiglia preistorica Crood scopre un paradiso idilliaco e murato che soddisfa tutte le sue esigenze. Sfortunatamente, devono anche imparare a vivere con i Betterman, una famiglia che è un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva.

Singolarità nuda

Casi è un giovane e promettente difensore d’ufficio di New York il cui idealismo sta cominciando a incrinarsi sotto le ingiustizie quotidiane dello stesso sistema giudiziario che sta cercando di riparare.

Vita segreta del Koala

Nel corso di milioni di anni, l’Australia ha ospitato specie animali uniche, e se ce n’è uno che è l’icona incontrastata del paese, è il Koala. Incontriamo una serie di personaggi tra cui Wendy e il suo bambino Beau e il maschio Jimmy con le loro strampalate avventure.

Bull

Al suo debutto in Sky Witness, il dottor Jason Bull è tornato per la tanto attesa prima nel Regno Unito della quinta stagione dell’acclamato drama.

E proprio cosi’

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie HBO Sex and the City segue Carrie, Miranda e Charlotte mentre navigano nel viaggio dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia dei trentenni alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia dei cinquantenni.

A Discovery of Witches

Nell’episodio di apertura, Matthew e Diana tornano dalla Londra elisabettiana per scoprire una scena caotica. L’attacco di Peter Knox ha lasciato Em morto e Sept-Tours sotto shock. Ma tra l’oscurità arriva una notizia inaspettata: Diana ha in grembo due gemelli.

Un posto tranquillo parte II

Dopo gli eventi mortali in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio.