A partire dal 1° gennaio 2022 l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di eliminare due delle cinque offerte della gamma Evo presenti nel proprio portafoglio. Più precisamente sono state eliminate Evo 10 ed Evo 50.

Rimangono ancora attivabili fino a nuova comunicazione, le offerte Evo 30, Evo Voce & SMS ed Evo 100. Andiamo a ricordarci insieme il bundle previsto per ogni offerta.

CoopVoce elimina due offerte Evo

Evo 30 a 6,90 euro al mese e Evo 100 a 8,90 euro al mese ed Evo Voce & Sms sono disponibili ufficialmente fino al 10 Gennaio 2022. CoopVoce Evo Voce & SMS prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Mega di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 4,50 euro al mese.

CoopVoce Evo 30 prevede ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 6,90 euro al mese. Infine, la Evo 100 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 8,90 euro al mese.

Attivando una delle offerte appena menzionate, si ricevono in regalo 30 euro di traffico telefonico. Per chi decide di acquistare online una nuova SIM ricaricabile CoopVoce con spedizione a domicilio, dal 1° Luglio 2021 è stato introdotto un nuovo prezzo unico iniziale di 9,90 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.