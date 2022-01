Le offerte di Coop e Ipercoop sono quasi gratis solamente oggi, grazie ad un volantino che riesce ad avvicinare gli utenti alla tecnologia di ultima generazione, oltre che ad un incredibile numero di smartphone in promozione, tutti disponibili a prezzi decisamente più bassi del normale.

Spendere poco con Coop e Ipercoop può essere davvero molto più facile del previsto, è bene ricordare che ogni acquisto risulta essere effettuabile da coloro che si recheranno in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali, alla stessa stregua dei consumatori che invece decideranno di collegarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo prevede anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse varcare la soglia dei 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte sono incredibili

Occasioni molto interessanti attendono gli utenti che vogliono acquistare smartphone e tecnologia a prezzi accessibili, osservando ad esempio vicino il mondo degli smartphone, notiamo la presenza di alcune soluzioni dedicate a coloro che non vogliono spendere più di 200 euro. In particolar modo segnaliamo la presenza di Xiaomi Redmi 9AT, disponibile a 99 euro, oppure di Galaxy A12, in vendita a 149 euro, per scendere poi verso il più economico ZTE Blade A31, il cui prezzo finale è addirittura di soli 69 euro.

Tutte le offerte raccolte all’interno del volantino Coop e Ipercoop, ad ogni modo, possono essere visionate premendo questo link, così si scopriranno anche quali sono i prezzi più bassi legati ad altre categorie merceologiche.