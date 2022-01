Gli smartphone da Bennet hanno prezzi veramente shock, tutte le migliori offerte del periodo sono state sapientemente raccolte in un volantino veramente molto speciale, che punta a favorire l’acquisto da parte dei vari consumatori che stavano aspettando il momento giusto per mettere le mani su prodotti di alto livello.

Il volantino che potrete trovare raccontato nel nostro articolo, ricordiamo essere valido in esclusiva nei singoli punti vendita fisici sul territorio, in questo modo si avrà la certezza di godere delle riduzioni, solamente nel momento in cui ci si recherà personalmente presso gli stessi, senza però dover sottostare a vincoli o limitazioni territoriali di alcun tipo (cosa che accade ad esempio da Euronics).

Bennet: prezzi assurdi nel volantino

Spese pazze da Bennet con un volantino che riserva incredibili sorprese per tutti gli utenti che vogliono accedere alla telefonia mobile, cercando di spendere il meno possibile. Gli smartphone proposti nella campagna partono da uno dei migliori del 2021, stiamo parlando dell’eccellente Apple iPhone 11, in vendita finalmente a soli 549 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna.

Virando verso il mondo Android, sono perlopiù presenti modelli molto economici, i cui prezzi non superano i 179 euro, ed effettivamente coinvolgono soluzioni del calibro di vivo Y21, Oppo A16, Galaxy A12 o anche Alcatel 1Q. Questo è in sintesi ciò che vi attende direttamente da Bennet, se volete approfondire tutti i prezzi e le soluzioni raccontate, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale dell’azienda.