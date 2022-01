Gli utenti sono tormentati da un bug Android Auto che non consente di garantire la piena operatività del sistema integrato di navigazione Google Maps. L’applicazione continua a chiudersi e riavviersi in continuazione costringendo gli utilizzatori ad alzare di mani di fronte all’impossibilità di orientarsi correttamente e consultare i dati sul traffico in zona. Ecco cosa succede.

Google Maps in crash su Android Auto: la situazione é allarmante

Gli utilizzatori con smartphone Vivo e Huawei risultano essere maggiormente colpiti da una diffusa problematica che al momento non sembra avere una soluzione. Anche alcuni user di Google Pixel 3 si trovano nella medesima situazione con BigG al momento in preda ad un tacito silenzio stampa.

Come già detto, nessuna soluzione. Il bug converge sia in direzione dei collegamenti di tipo cablato che wireless lasciando di fatto spiazzati tutti gliutenti. Non resta che attendere pazientemente un fix da parte di una società che sta sicuramente svolgendo delle approfondite indagini interne volte ad arginare il dilemma.

L’anomalia è stata riportata da PhoneArena ed ha fatto rapidamente il giro del web attraverso i maggiori canali tematici. Android Auto non funziona correttamente proprio attraverso quella che dovrebbe essere la funzionalità di maggior risalto nel contesto di detti sistemi.

A seguire un video dimostrativo in cui si mostra l’azione negativa dell’errore su un infotainment collegato allo smartphone Vivo x70 Pro. Anche voi avete riscontrato tale problematica? Lasciateci pure le vostre dichiarazioni e seguiteci in luogo di uno statement ufficiale da parte della società ed in virtù di potenziali soluzioni alternative.